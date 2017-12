DRUTEN - De 23-jarige man uit Druten die sinds woensdagmiddag werd vermist, is weer terecht.

De politie laat weten dat hij in goede gezondheid is aangetroffen. Waar hij zich ophield, is niet bekendgemaakt.

De man was weggelopen bij de instelling waar hij verbleef. De politie maakte zich zorgen om hem, omdat hij een verstandelijke beperking heeft en zich alleen niet goed kan redden.