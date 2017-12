Piet Velthuizen vertrekt na problemen in Cyprus; 'Terug naar Vitesse is een droom'

ARNHEM - Piet Velthuizen uit Nijmegen is na een half jaar voetballen bij Omonia Nicosia alweer weg uit Cyprus. Het contract van de keeper is sinds donderdag ontbonden.

De oud-doelman van Vitesse vroeg zelf om ontbinding nadat de club Omonia Nicosia een aantal afspraken niet nakwam. 'Ze betaalden mij niet, ze liepen al vier maanden achter. Op een gegeven moment is het dan op. Mijn contract is sinds gisteren ontbonden', vertelt de doelman aan Omroep Gelderland.

'30 supporters voor mijn deur, ben omgekeerd'

Maar er waren meer problemen voor de keeper in Cyprus. Van de week kwamen groepen supporters naar zijn huis toe om te laten blijken dat ze niet tevreden zijn over zijn prestaties. 'Ik denk dat het een spel is geweest van de club. Maar het is gewoon een vervelende situatie. Ik heb vier maanden hard gewerkt voor mijn geld, dan wil je ook weten hoe het met de financiën zit', vertelt de Nijmegenaar.

'Ook zou ik in de media gezegd hebben dat ik niet meer voor de club zou willen spelen omdat ik geen geld kreeg, maar dat is niet waar. Toen stonden er 30 supporters voor mijn deur. Ik kwam aanrijden en zag ze staan. Ik ben maar meteen omgedraaid, want je weet het nooit in het buitenland.'

'Liever vandaag dan morgen naar Vitesse'

Het liep allemaal goed af, maar Velthuizen is per direct weg bij Omonia Nicosia. Hij kan dus op zoek naar een andere club. 'Ik kijk het nu een weekje rustig aan en dan maak ik na de feestdagen een beslissing. Er spelen wel wat dingen.'

Of zijn oude club Vitesse daarbij zit? 'Terug naar Vitesse zou een droom zijn voor mij, liever vandaag dan morgen want mijn hart ligt nog altijd bij Vitesse. Alles wat ik bereikt heb komt mede door Vitesse. Maar nee, ik heb nog niks gehoord van ze.'

Van Vitesse naar Cyprus

Velthuizen keepte van 2006-2010 en van 2011-2016 in totaal ruim 200 competitiewedstrijden voor Vitesse. Tussendoor speelde hij nog bij het Spaanse Hércules Alicante. Na zijn laatste periode bij Vitesse trok de keeper naar het Israëlische Hapoel Haifa. Vanuit daar trok hij naar Cyprus, maar dat was dus geen succes.