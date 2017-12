Student blij met buschauffeur: 'U verdient ook wat warmte'

ARNHEM - 'In deze barre en ijskoude periode verdient u natuurlijk ook wat warmte.' Het is te lezen in een kerstkaart die buschauffeur Roel Gaasbeek vrijdagochtend tijdens het werk in zijn handen gedrukt kreeg.

In het kaartje is een dankwoord te lezen. 'Deze kaart is alleen een lief gebaar, voor iemand die ervoor zorgt dat deze student op tijd op school komt. Dank u wel! en fijne kerstdagen. Met vriendelijke groet, De Student.'

'Fijn de andere kant van de reiziger te zien'

Gaasbeek rijdt voor vervoersmaatschappij Keolis in Ede. Zijn dienst was net net een paar uur bezig, toen Gaasbeek met zijn bus 88 stopte bij halte Ziekenhuis Gelderse Vallei. 'Het was rond 07.30 uur toen een passagier instapte en dit aan me gaf,' zegt de buschauffeur. 'Een prachtig mooi gebaar, heel attent.'

Sinds 2016 is geweld tegen buschauffeurs toegenomen. Daardoor is besloten dat vanaf volgend jaar alleen pinnen nog mogelijk is in de bus. Gaasbeek: 'Door zo'n kaartje zie je eens de andere kant van de reiziger. Dat is heel fijn.'

Kerstkaartenslinger in de remise

Volgens Gaasbeek is het niet ongewoon om kerstkaartjes van reizigers te krijgen. "Ik heb er vorig jaar ook een paar gehad, dit jaar was het mijn eerste.' Als hij er eentje krijgt, neemt hij die mee naar de remise. 'Mijn collega's krijgen soms ook wel kaartjes en die nemen ze dan ook mee naar de remise. Daar hangen ze aan een slinger bij elkaar.'