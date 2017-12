De Graafschap sluit 2017 in mineur af met terechte nederlaag tegen Telstar (3-2)

VELSEN-ZUID - De Graafschap moest vrijdagavond buigen voor een beter Telstar. De ploeg van trainer Henk de Jong verloor met 3-2 en heeft uit de laatste drie duels slechts één punt gesprokkeld.

TUSSENSTAND 3-2

De Graafschap verliest vanavond met 3-2 van Telstar. Op basis van het veldspel is die nederlaag terecht. Weer geeft De Graafschap een voorsprong in de slotminuten weg.

90+ drie minuten extra tijd

87e: GOAL! Een minuut later juicht Telstar weer. Melvin Platje, ex-NEC, scoort voor de thuisploeg uit een corner. Het is 3-2. Bizar!

86e GOAL!: Koud in het veld schiet oud-Telstar speler Fabian Serrarens De Graafschap naar 2-2. Prachtig schot van ongeveer 25 meter ploft via het aluminium tegen de touwen.

82e: Serrarens voor El Jebli. De laatste wissel bij De Graafschap. Ook de moegestreden Novakovich, die twee maal scoorde, gaat eraf onder klaterend applaus.

78e: de tijd dringt voor De Graafschap. Blijft het zo, sluiten de Superboeren in mineur het jaar af met slechts één punt uit de laatste drie duels. Ook vorig jaar verloor De Graafschap hier met 2-1.

75e: Sjoerd Ars, met masker na zijn gebroken neus, staat klaar om in te vallen. Straalman naar de kant. Een aanvaller voor een verdediger dus. Het moet als De Graafschap nog iets wil. Vooralsnog lijkt de 3-1 eerder te vallen dan de 2-2.

69e: Fout achterin bij De Graafschap. Platje krijgt de bal voor de voeten en bedenkt zich niet. De bal schampt de bovenkant van de lat. De Graafschap heeft het nu echt lastig en komt met de schrik vrij.

63e GOAL!!: En als je dat schrijft, zal je altijd zien dat er een goal valt. Die is voor Telstar. Bal gaat er via de paal uit na een fraai schot van Melvin Platje. Bednarek op het verkeerde been en Novakovich is er als de kippen bij. 2-1.

62e: Het is spannend en er is veel strijd, maar er gebeurt al een tijdje niet zo veel meer. De Graafschap speelt een stuk minder dan voor rust. De Achterhoekers in het vak blijven echter zingen.

59e: Hamdaoui dicht bij de 2-1 voor Telstar na een lange bal. Bednarek en Tutuarima lossen het nog net op. Blijft 1-1

55e: El Jebli rukt op, heeft ruimte om uit te halen maar kiest voor een slordige bal op Driver. Dat was niet zo verstandig.

51e: De Graafschap komt gevaarlijk opzetten vanaf rechts. Afvallende bal door Tutuarima over geschoten.

46e: We zijn begonnen aan de tweede helft met Tim Receveur voor Lars Nieuwpoort. Daardoor is Jordy Tutuarima linksback geworden. Receveur op het middenveld.

Directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap met (rechts) Simon Kistemaker in de sponsorruimte van Telstar.

45e: het is rust in Velsen. Aardige 1e helft, maar ook niet spectaculair.

41e: schot van Van den Hurk, de gevaarlijkste aanvaller, gaat rakelings naast. Even later geel voor Bart Straalman

40e: Foto's ( boven en onder) vanuit het uitvak met zingende Superboeren. Met dank aan collega Maarten Hagelstein

30e: Vrije trap van Van Mieghem gaat net naast het doel van Telstar. Tempo ligt behoorlijk hoog, maar veel grote kansen heeft De Graafschap nog niet gehad in het eerste half uur.

27e: De mist trekt op boven het stadion van Telstar. Het is goed druk, zien we nu op alle tribunes. De man met het kale hoofd en bril is Simon Kistemaker.

22e: zorgelijke blik op de bank van De Graafschap nu Telstar na een kwart wedstrijd weer langszij is gekomen. Beide ploegen doen weinig voor elkaar onder. Telstar iets sterker.

Telstar juicht! De club leeft als nooit tevoren

18e GOAL!! Het is weer gelijk. Telstar scoort en dat gebeurt via Novakovich. De Graafschap vrij simpel uitgespeeld. Het begon na een vrije trap van oud-Vitessenaar Mo Osman.

15e: Lars Nieuwpoort is vanavond linksachter bij De Graafschap. Normaal gesproken speelt hij in het centrum

11e: GOAL!! Anthony van den Hurk komt naar binnen, verschaft zichzelf ruimte en knalt prachtig raak in de hoek. 1-0 voor De Graafschap. Het is zijn 7e dit seizoen.

20.00 uur: het spandoek 'gewoon je kloten eraf werken', is een befaamde uitspraak van Simon Kistemaker. Aan het begin van het spandoek is zijn beeltenis te zien, maar door de mist helaas niet zo goed zichtbaar.

19.45 uur: 'Een echte cultwedstrijd', schreeuwt de speaker. De Graafschap staat vijfde, Telstar vierde. Het verschil is één punt. Een echte kraker dus vanavond in Velsen-Zuid waar het nog altijd behoorlijk mistig is in het stadion.

19.40 uur: Mike Snoei, ex-Vitesse en nu succesvol bij Telstar praat bij met Sjoerd Ars van De Graafschap.

19.35 uur: de reserves van De Graafschap in een rondo

De 'Witte Leeuwen' zijn het symbool van Telstar. Meestal speelt deze club een bescheiden rol in het profvoetbal. Dit seizoen lijkt dat anders..

19.25 uur: het toilet in de kleedkamer van De Graafschap. Naar verluidt zijn er nog meer mogelijkheden om de blaas te legen in deze ruimte..

19.20 uur: nog maar eens de volledige opstelling op een rijtje. Bednarek, Straalman, L.Nieuwpoort, Van Diermen; S.Nieuwpoort; Tutuarima, El Jebli, Diemers; Van Mieghem, Van den Hurk, Driver.

Sjoers Ars dus op de bank, net als Serrarens, Klaasen, Van Overbeek, Receveur, Keurntjes, keeper Etemadi en Schoop.

19.15 uur: Richard Roelofsen (assistent-trainer) en Edwin Susebeek (keeperstrainer) nemen de omgeving in zich op

19.10 uur: Een mooie cultclub als Telstar heeft de sponsorruimte fraai versierd zo vlak voor Kerstmis. In het groepje midden op de foto ziet u op de rug Simon Kistemaker met naast hem zijn vrouw.

19.05: het is mistig in de Randstad. Velsen-Zuid, aan de Noordzee, vormt daarop geen uitzondering.

18.55 uur: Kevin van Diermen heeft vanavond een basisplaats bij De Graafschap. Andrew Driver speelt hangend op links. 'Als een valse linksbuiten', aldus Henk de Jong een uur voor de aftrap. Fabian Serrarens is het slachtoffer en zit op de bank. 'Spelers moeten wel kwaliteit blijven bieden', zegt de trainer.

foto onder: de gepasseerde Fabian Serrarens kan ontspannen. Hij speelt vanavond niet.

18.50 uur: De populaire Simon Kistemaker, 'still going strong' kan deze wedstrijd natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. 'De Kist' woont al jaren in Santpoort Noord en is nog altijd een graag geziene gast. Zeker ook bij de Superboeren. Hier poseert de oud-trainer samen met Hans Martijn Ostendorp, de directeur van De Graafschap.