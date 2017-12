Gaslek gevonden: alle bewoners kunnen terug

Netbeheerder Liander heeft het lek gelokaliseerd en gaat dat repareren. De hulpdiensten blijven nog een tijdje aanwezig, meldt de veiligheidsregio.

Rond 19.00 uur werden zo'n 50 woningen ontruimd, omdat er een gaslucht uit het riool kwam. Liander was urenlang bezig om het lek te vinden.

Dat bleek te zitten bij de kruising van de Uilenborgstraat en de Blankenborgstraat. Met een minigraver werd de exacte plek gevonden.

Foto: Omroep Gelderland

Naar het wijkcentrum

Bewoners konden terecht in een wijkcentrum. Rond 21.00 uur zaten daar zo'n 50 mensen. Aanvankelijk stonden er nog veel bewoners buiten.

'De sfeer is ontspannen', zei een vrouw in het wijkcentrum. Diverse bewoners gingen naar vrienden en kennissen.

Foto: Omroep Gelderland

Na drie uur terug naar huis

Rond 22.00 konden de meeste bewoners terug. Alleen de bewoners van acht woningen bij de kruising moesten nog even wachten. Er was even sprake van dat ze de nacht elders moesten doorbrengen, maar dat bleek niet nodig.

Het is nog niet duidelijk om wat voor soort gas het gaat. Ook is niet bekend hoe het gas in het riool is terechtgekomen. Enkele bewoners zeggen dat ze aan het begin van de week al een gaslucht roken in hun tuinen.

De brandweer kwam vrijdag in actie, nadat een bewoner rond 17.00 uur aan de bel trok omdat hij gas rook.