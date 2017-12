Fietser aangereden door lijnbus

WAGENINGEN - Op de Marijkeweg in Wageningen is vrijdagmiddag een fietser aangereden door een lijnbus.

De fietser reed in de richting van de Hotelvakschool in Wageningen en werd bij het oversteken van de rotonde geschept door de lijnbus. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De fietser is in ieder geval naar het ziekenhuis gebracht.

De personen in de bus werden door een andere bus opgehaald en verder vervoerd.