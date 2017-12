Dit kun je allemaal doen op tweede kerstdag

ARNHEM - Drukke kerstdagen gehad en zin om er nog even op uit te gaan? Kijk dan hier voor leuke tips voor tweede kerstdag.

Kom in Koninklijke sferen bij Paleis Het Loo in Apeldoorn. Speciaal voor de feestdagen haalt het paleis de mooiste serviezen, tafelstukken, glazen en kristallen uit de kast voor ‘Winterpaleis Het Loo’. Vanwege de aanstaande renovatie is het voorlopig de laatste keer dat de kerstopstelling met gedekte tafels en versierde kerstbomen te zien is.

Kasteel Doorwerth

Op Kasteel Doorwerth is er van alles te beleven tijdens de kerst. Zo komt de eerste bewoner, Hendrik van Dorenweerd uit 1280, terug om een rondleiding te geven. Kinderen kunnen assisteren bij de proeven van Professor Bombasticus en wie van muziek houdt kan buiten naar de winterhoornblazers luisteren of in de Ridderzaal naar het blaaskwintet. De boswachter organiseert een speciale winterwandeling naar landgoed Duno.

Bakkerijmuseum

Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem heeft in de kerstvakantie allemaal verschillende activiteiten. Er is een kerstshow met bakker Fred en kinderen kunnen peperkoekmannetjes bakken.

Slot Loevestein

Een kerstboom van acht meter hoog, brandende vuurkorven, overal fonkelende lichtjes, leuke workshops en volop middeleeuwse ridders en jonkvrouwen: je vindt het allemaal op Slot Loevestein. En sinds 23 december is de nieuwe escaperoom open.

De kerstherberg in Arnhem

De kerstherberg in Arnhem organiseert elk jaar een programma voor alleenstaanden en/of mensen en gezinnen met minder financiële middelen. In de Kerstherberg kan worden genoten van optredens van diverse artiesten, o.a. Mike Sanders en Ray Klaassen komen optreden. Je kunt er spelletjes spelen of meedoen aan een van de georganiseerde activiteiten. De Kerstherberg serveert bovendien gratis warme en koude dranken (geen alcohol), lekkere hapjes én een maaltijd.

Schaatspret

Helaas geen echt ijs, maar toch kunnen kinderen zich vermaken op verschillende ijsbanen in onze provincie. Zo zijn er ijsbanen open in Epe, Overbetuwe en Harderwijk.

Zie ook: Staat je buik op ontploffen? In deze natuurgebieden kun je prima wandelen