Remko Pasveer: druk programma Vitesse geen excuus, maar wel een feit

Pasveer haalt als voorbeeld de uitwedstrijd tegen Ajax aan die Vitesse won. Enkele dagen eerder blameerde Vitesse zich op onthutsende wijze door in de eerste ronde uit de beker te vliegen tegen een zaterdaghoofdklasser. 'Ik hoop dat we er morgen goed opstaan. In een wedstrijd kan ineens veel ontstaan. In de Arena was het misschien nog het begin van het seizoen. Nu is het anders en hebben we vaak gelijkgespeeld en te weinig afgedwongen. Maar toen hebben we tegen Ajax wel laten zien dat we onze rug kunnen rechten.'

Druk ook bij PSV

Trainer Henk Fraser hoopt ook op die vonk in het slotduel van 2017 dat voor Vitesse de boeken ingaat als een wisselvallig jaar. Een historisch jaar met de bekerwinst, maar ook de serie matige wedstrijden in Gelredome. Fraser verwacht echter een strijdbaar Vitesse. 'Als spelers zich niet kunnen motiveren voor een mooie wedstrijd als PSV, moet ik toch gaan nadenken. PSV is een goede ploeg, maar vergis je niet. Ook zij moeten nu Ajax is ingelopen. En moeten is toch iets anders. Een andere druk.'

Zin in resultaat

De ervaren doelman van Vitesse speelde drie jaar voor Vitesse, maar zat vooral op de bank. Toch had hij er een mooie tijd. Pasveer: 'Ik heb warme gevoelens voor PSV. Ik heb er echt plezier gehad en een goede tijd. Het is een speciaal gevoel om terug te keren in Eindhoven. Maar ik heb vooral zin in een resultaat. Je wil het jaar goed afsluiten. Waarom het niet goed gaat met ons de laatste weken? Goede vraag. Als ik het wist, had ik het opgelost. We hebben een druk programma gehad. Dat is geen excuus. Absoluut niet zelfs, maar misschien is dat wel een onderdeel van waarom het nu zo gaat. Ik hoop dat we de tweede seizoenshelft gaan knallen en morgen een resultaat halen.'

Niets met Kerstmis

Fraser was graag nog even doorgegaan. Kerstmis of niet. 'Ik heb niet zo veel met die dagen', zegt de coach. 'Wat mij betreft hadden we gewoon gespeeld. Of met oudjaar of de dagen die er tussen zitten. Ik ga liever naar wedstrijden. Coach worden in Engeland?' Fraser moet lachen om de opmerking. In Engeland voetballen ze immers gewoon door. 'Ja dat zou misschien wel verstandig zijn.'