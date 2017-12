Deel dit artikel:











Varkens in Nood gaat bezwaar maken tegen nieuw Knorhof Foto: Omroep Gelderland

ERICHEM - De Stichting Varkens in Nood gaat bezwaar maken tegen nieuwe stallen van varkenshouder Straathof in Nederland. Hierbij gaat het ook om de herbouw van de Knorhof in Erichem. Een milieuadviesbureau is in opdracht van Varkens in Nood een onderzoek gestart naar de bedrijfsvoering van Straathof.

Met dat doel heeft het adviesbureau ook een verzoek gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur bij de provincie. Vrijdag heeft de provincie Gelderland een groot aantal stukken over de Knorhof online gezet. Deze zomer brandde de varkensstal Knorhof in Erichem in zijn geheel af, daarbij kwamen 20.000 varkens om. Varkens in Nood wil voorkomen dat Straathof in Erichem gaat herbouwen. Ook zijn bezwaren in voorbereiding tegen twee andere beoogde stallen van Straathof waaronder Koningsbosch in het Limburgse Echt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl