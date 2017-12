ARNHEM - Wilt u niet de hele dag in de keuken te staan voor het kerstdiner? En is de dag niet volgepland met familiebezoeken? Dan heeft Omroep Gelderland hier een aantal tips voor dingen die u op eerste of tweede kerstdag kunt doen.

Kerst in het paleis

Kom in koninklijke sferen bij Paleis Het Loo. Speciaal voor de feestdagen haalt het paleis de mooiste serviezen, tafelstukken, glazen en kristallen uit de kast voor ‘Winterpaleis Het Loo’. Vanwege de aanstaande renovatie is het voorlopig de laatste keer dat de kerstopstelling met gedekte tafels en versierde kerstbomen te zien is. Het paleis is ook open op tweede kerstdag.

Kerst in het Bakkerijmuseum

Het Nederlands Bakkerijmuseum in Hattem heeft in de kerstvakantie allemaal verschillende activiteiten. Er is een kerstshow met bakker Fred en kinderen kunnen peperkoekmannetjes bakken. Tweede kerstdag is het museum open.

Oliebollenfeest in het Land van Jan Klaassen

Ook in het Land van Jan Klaassen in Braamt kunt u met de hele familie kerst vieren. In het theater worden kerstshows gegeven en in het weekend voor oud en nieuw zijn er oliebollen te koop.

De kerstherberg in Arnhem

De kerstherberg in Arnhem organiseert elk jaar een programma voor alleenstaanden en/of mensen en gezinnen met minder financiële middelen. In de kerstherberg kan worden genoten van optredens van diverse artiesten, onder wie Mike Sanders en Ray Klaassen. U kunt er spelletjes spelen of meedoen aan een van de georganiseerde activiteiten. De Kerstherberg serveert bovendien kosteloos warme en koude dranken (geen alcohol), lekkere hapjes én een maaltijd.

Geen echt ijs, maar wel schaatspret

Helaas geen echt ijs, maar toch kunnen kinderen zich vermaken op verschillende ijsbanen in onze provincie. Zo zijn er ijsbanen open in Epe, Overbetuwe en Harderwijk.