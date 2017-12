Deel dit artikel:











Wilde zwijnen vernielen parkeerplaats Julianatoren Foto: Julianatoren

APELDOORN - Wilde zwijnen hebben vernielingen aangericht op een parkeerplaats van Julianatoren in Apeldoorn. Het gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag of van donderdag op vrijdag, laat directeur Jeroen Buter weten.

Volgens Julianatoren hebben onbekenden de stroomdraden van de tweede parkeerplaats doorgeknipt. Daardoor hadden de wilde zwijnen vrij spel. Die wroetten een groot deel van een parkeerplaats om. Het kinderpretpark looft een gezinsabonnement uit voor degene die tips geeft die leiden naar de vandalen. Julianatoren overweegt nu een hekwerk om het terrein van vijf hectare te zetten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl