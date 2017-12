Deel dit artikel:











Angelique maakte een portret over Cornielje: 'Een doorzetter en gedreven gentleman' Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Clemens Cornielje is de langstzittende commissaris van de Koning. En ondanks dat hij een hersentumor heeft, is hij nog steeds aan het werk en dat tekent hem. Cornielje blijkt een enorme doorzetter, zo is te zien in 'Op eigen kracht' van Omroep Gelderland. Het portret was vrijdagavond te zien bij Omroep Gelderland.

Bekijk de uitzending hier: Dat hij zijn eigen zin graag doorzet was al vroeg te zien toen Cornielje door zijn vader, destijds burgemeester, bij het CDA werd gevraagd. Maar hij besloot zich zelf aan te sluiten bij de VVD en vanuit daar ging Cornielje op eigen kracht verder. En ook nu, nu hij last heeft van een hersentumor, is zijn doorzettingsvermogen goed te zien. Dat vertelt Angelique Krüger, de maakster van het portret. 'Als ik zie hoe hij omgaat met het ziek zijn en het werken, dat is echt knap. Ik bewonder zijn doorzettingsvermogen. Ik zou niet doorgaan met werken als ik zoiets te horen zou krijgen, hij wel. Zodra hij weer kon, ging hij vooraan staan en deed hij zijn ding, dat is bewonderenswaardig.' 'Gentleman, maar soms ook vilein' Angelique Krüger volgde Cornielje meerdere dagen tijdens zijn werk en leerde de commissaris van de Koning nog beter kennen. 'Ik wist al best wel veel van hem, hij is integer en gedreven. Maar hij heeft ook heel veel humor. Hij voelt soms wat Engelsachtig aan, een gentleman maar soms ook wat vilein. Ik heb verschrikkelijk om hem gelachen.' En dat is precies wat u vrijdagavond kan terugzien in het portret 'Op eigen kracht'.