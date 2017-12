NEC verzorgt voetbalshow uit tegen Jong AZ en wint met 7-2

WIJDEWORMER - NEC voerde een ware voetbalshow op uit tegen Jong AZ. De score liep op naar 7-2.

92e: Het zit erop. Een klinkende 7-2 overwinning. NEC is tot zaterdagavond weer koploper en als Fortuna dan niet wint, gaan de Nijmegenaren ook als nummer één de winterstop in.

85e: Frank Sturing, sinds de blessure van Ted van de Pavert basisspeler bij NEC.

82e: Sven Braken haalt zijn gram met een doelpunt`na goed werk van Schuurman: 2-7.

81e: Nog een wissel bij NEC, Gregor Breinburg (foto) wordt vervangen door Kevin Jansen.

80e: Schitterende vrije trap in de kruising van Bakker: 2-6

77e: De man van de drie doelpunten Achahbar wordt ook gewisseld, Sven Braken maakt zijn entree.

74e: En dan een wissel, Kadioglu mag naar de kant en Jari Schuurman komt erin.

73e: Kadioglu heeft na een counter 1-7 op de schoen, maar Olij ligt in de weg.

71e: Het uitvak van NEC, gewoon achter de boarding.

67e: Ferdi Kadioglu bekroont zijn sterke optreden met een treffer, een fraaie lob over Olij heen: 1-6.

65e: Een prachtig doelpunt van NEC. Schitterend voorbereid door Ferdi Kadioglu tekent Anass Achahbar met een volley voor 1-5.

62e: Mart Dijkstra wordt vrij gezet, maar hij raakt de bal volkomen verkeerd.

57e: Calvin Verdonk is dichtbij zijn eerste doelpunt namens NEC, maar doelman Olij voorkomt dat net.

55e: Nog even teruggenieten van Anass Achahbar, die man die NEC vanavond op weg hielp met twee doelpunten. foto: Broer van den Boom

51e: Michael Heinloth pegelt de bal van afstand in de kruising: 1-4.

50e: Na een overtreding op Jordan Larsson krijgt NEC geen strafschop.

48e: Jong AZ scoort na een prachtige aanval via Jelle Duin: 1-3

46e: De tweede helft begint en de mist is duidelijk minder dicht aan het worden.

45+1: Een comfortabele voorsprong bij rust. Na een weifelend begin heeft NEC dit duel volledig gedomineerd. Breinburg gaat tevreden de kleedkamer in.

45e: Gregor Breinburg rond een snelle combinatie af: 0-3.

41e: Anass Achahbar scoort knap na een voorzet van Mart Dijkstra: 0-2. Dit zou de beslissing moeten zijn.

40e: Ferdi Kadioglu krabbelt weer op na een blessurebehandeling.

37e: NEC zou dit niet meer uit handen mogen geven, Jong AZ is al tijden volstrekt ongevaarlijk.

34e: Technisch directeur Remco Oversier kijkt even op zijn telefoon of er nog nieuws is.

29e: NEC heeft de zaken nu goed onder controle. Jordan Larsson schiet in het zijnet. En kort daarop redt doelman Olij op een schot van Gregor Breinburg.

22e: En daar is de 0-1, in de kluts is Anass Achahbar attent.

21e: NEC krijgt de tegenstander wel wat meer onder druk.

17e: Het is allemaal nog niet hoogstaand. Steeven Langil claimt een strafschop, maar die krijgt hij niet.

13e: Ferdi Kadioglu probeert het spel naar zijn hand te zetten, maar dat lukt nog niet echt.

7e minuut: NEC heeft veel moeite om de bal in de ploeg te houden. Joris Delle moest al twee keer in actie komen bij schoten van Jong AZ.

20.03 Het gaat beginnen in de Wijdewormerse mist.

19.55 Directeur Wilco van Schaik van NEC is er klaar voor.

19.52 NEC speelde nog nooit tegen Jong AZ. Dit seizoen werden tegen beloftenteams zeven punten gepakt. Winst op Jong Ajax en Jong Utrecht en een 3-3 gelijkspel uit tegen Jong PSV.

19.50 Kan Ferdi Kadioglu, de uitblinker van de laatste weken, ook in de mist weer excelleren?

19.47 Gregor Breinburg, Jordan Larsson en Anass Achahbar verlaten het veld na de warming up.

19.40 Iedereen gaat ervan uit dat de aftrap gewoon om 20.00 uur zal zijn. De warming up is in volle gang.

19.24 Trainer Adrie Bogers in overleg met twee arbitralen. foto: Broer van den Boom

19.20 De keepers zijn voor de zekerheid maar begonnen met de warming up. Het zicht is ook beter dan een half uur geleden.

19.12 Scheidsrechter Oostrom zou eventueel tot 20.30 uur willen uitwijken. Zoals het nu is, schijnt het toch niet te kunnen doorgaan.

19.08 Er zijn optimisten die zeggen dat het beter wordt qua mist.

19.00 De vraag is of het wel door kan gaan, want de mist zorgt ervoor dat de grensrechter aan de overkant geen buitenspel kan constateren.

18.50 Zo zag het vertrek van de bus er vanmiddag uit.

18.47 NEC staat behoorlijk onder druk. In enkele weken werd een riante voorsprong prijsgegeven, waardoor de koppositie werd verspeeld. En de kritiek op trainer Adrie Bogers zwelt daardoor ook weer aan.

18.45 Bij NEC maakt Gregor Breinburg vandaag zijn rentree. Vorige week tegen Helmond Sport liep hij meerdere blessures op.

18.44 Dit is de opstelling van NEC:

Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Achahbar, Langil.