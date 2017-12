Marktplein Apeldoorn loopt vol voor Serious Request

APELDOORN - Het Marktplein in Apeldoorn stroomt ook deze vrijdag weer vol voor 3FM Serious Request. Onder de bezoekers zijn ook veel leerlingen en docenten die geld hebben opgehaald.

Zoals van basisschool Hertog van Gelre uit Apeldoorn, die een cheque van ruim 8200 euro kwamen brengen.

Ook van het Montessori College uit Arnhem was een delegatie aanwezig. De leider van de groep zei dat Serious Request voor de school een middel was en niet een doel. 'Het doel was om de saamhorigheid in de school te verbeteren. Dat is zeker gelukt.' De school slaagde erin 5888,65 euro op te halen.

Sfeer proeven

Er zijn ook veel mensen die alleen sfeer komen proeven. Zo ook een vrouw, gekleed in vrolijke kleuren, die samen met haar hond elke dag een uur geniet van het feest. 'Sommige jongeren vinden het leuk om met mij op de foto te gaan', vertelt ze. 'Terwijl anderen mij juist uitschelden voor elf.'