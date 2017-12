Koen Bouwman twee jaar langer bij Lotto Jumbo

ULFT - Koen Bouwman heeft vrijdag een contract getekend dat hem ook de komende twee jaar bindt aan de LottoNL-Jumbo-ploeg.

De 24-jarige wielrenner uit Ulft is daar heel blij mee. "Ik wilde heel graag verlengen en het team wilde dat ook heel graag. Dus we waren er snel uit. Ik heb me goed kunnen ontwikkelen. Ik heb beter gepresteerd dan ik had verwacht, dus dat is alleen maar positief. Mijn eerste grote doel is komend seizoen de Giro en aan het einde van het seizoen het WK ploegentijdrit. In een aantal grote wedstrijden moet ik voor kopmannen rijden, maar er zijn ook wedstrijden waar ik voor mijn eigen kans mag rijden. Ik wil graag in een kleine etappekoers met een tijdrit top tien rijden. Geen klassiekers voor mij dit jaar, want dan ga ik op hoogtestage voor de Giro. Daar wil ik mijn hoogste niveau ooit halen."

Bouwman zorgt met Robert Gesink voor het Achterhoekse accent in de ploeg. "We moeten het er toch een beetje in blijven houden. Het is een mooi taaltje. We moeten het de jonges toch een beetje bijbrengen."