Gesink voelt zich ook in Spanje nog Achterhoeker

VARSSEVELD - Hij woont al enkele jaren in het Spaanse Girona, maar Robert Gesink blijft zich altijd Achterhoeker voelen.

"Ik blijft altijd een Achterhoeker en het accent blijft er altijd in zitten. Ik heb trots op waar ik vandaan kom. Ik heb er 24 jaar heel fijn gewoond. Ik kom nu er weinig, maar als het kan ga ik even langs familie in de Achterhoek. We wonen permanent in Spanje en mijn kinderen gaan er naar school. De mogelijkheden voor mij om de conditie op te bouwen of te onderhouden tussen de wedstrijden door zijn daar net iets beter. Voor mijn carrière is Spanje een hele goede plek om te zijn. Maar wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren?"

Gesink rijdt komend seizoen de Giro en de Tour. "En ook de klassiekers Amstel, Waalse Pijl en Luik, al is dat vooral ook ter voorbereiding op de Giro. En zeker in het naseizoen zitten ook heel wat klassiekers in mijn programma. Ik ben blij dat ik na drie maanden in een korset weer op de fiets kan zitten. Je bent een heel ander mens als je niks kunt. Vanaf 1 oktober was een hele grote bevrijding en ik heb geen dag gehad dat ik geen zin had in fietsen. Vandaar dat het niveau nu al heel erg goed is."