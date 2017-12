Nieuwe burgemeester van Aalten geïnstalleerd

AALTEN - Aalten heeft een nieuwe burgemeester. Tijdens een bijzondere raadsvergadering vrijdagmiddag werd Anton Stapelkamp officieel geïnstalleerd. Al jaren had hij ambities om burgervader te worden van het dorp.

Hiervoor was Stapelkamp burgemeester van het Zeeuwse Kapelle. Maar de wortels van zijn familie liggen in Aalten. 'Fantastisch om zo'n droom werkelijkheid te laten worden', vertelde Stapelkamp eerder aan REGIO8.

Op de achtergrond werkte hij al jaren aan een terugkeer. Want hoewel hij er zelf nooit woonde, liggen de wortels van zijn familie er wel. 'De naam Stapelkamp is al een jaar of 500 verbonden met Aalten', vertelt hij.

