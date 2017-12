ERMELO - 'We beginnen dit weekend met prima nieuws', luidt het opgewekte Twitterbericht van wijkagent Jelle van Heerikhuize.

De notoire auto-inbreker die in augustus actief was in Ermelo en Putten zit momenteel een straf uit in Nederland. Na het einde van dit jaar volgt een overlevering naar Polen, waar voor hem een gevangenisstraf van enkele jaren staat te wachten.

'Inbreken is er niet meer bij', aldus de wijkagent.