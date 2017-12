'Ik wil laten zien dat het landschap eetbaar is', zegt topkok Nel Schellekens

Samen met haar man kocht ze een oud Rijksmonument in de Achterhoek, vlak bij haar oude restaurant in Winterswijk. De boerderij moet nog gerestaureerd worden, maar dan komt er een museum, een theater, een beenhouwerij en een kookaltaar in. 'Dat heeft de architect bedacht', vertelt Schellekens bij Radio Gelderland. 'Je zit bij mij aan de kachel en eet met me mee, terwijl ik aan het koken ben. Ook gaan we kleine theatershowtjes doen met eten. Praten en proeven, dat is het plan.'

Altijd mannenvlees

Schellekens wil dat mensen bewuster omgaan met eten. Het is haar handelsmerk: van-kop-tot-kont-koken. Al 25 jaar gebruikt ze alle onderdelen van de producten die ze voor haar gerechten nodig heeft. Niks wordt weggegooid. Ook in haar nieuwe boerderij wil ze dat mensen bijbrengen.

'Ik kook bijvoorbeeld altijd met 'mannenvlees'', vertelt ze. 'Dat wordt normaal gesproken weggegooid. Het is een bijproduct van zuivel en eieren. Als ik een ei nodig heb, besef ik dat ik dan ook een haantje moet hebben. Normaal worden die na een dag al opgeruimd. Dat vind ik niet kunnen. Het moet een leven krijgen en dan moet je het opeten. Dat doe ik ook met stiertjes, varkens en schapen en dergelijke.'

Konijn en haas met kerst

Ook met kerst zit Schellekens niet stil. Ze besloot toch te gaan koken voor gasten als daar animo voor was. Binnen no time zat het vol. En dus komen er een aantal kerstklassiekers op tafel. 'Kalkoen is voor de meeste mensen natuurlijk hét kerstgerecht. Ik houd meer van haas en konijn met kerst. We gaan het zien. Het wordt in ieder geval flink aanpoten zonder personeel.'

Nel Schellekens deed ook mee met het programma Balkenbrij en Zwienenkeutels van Omroep Gelderland. Ze maakte balkenbrij van bieten. Dat gerecht en andere recepten voor de kerst vind je hier: