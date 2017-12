Tim Matavz keert terug bij Vitesse tegen koploper PSV

Trainer Henk Fraser, die woensdag liet weten het seizoen zeker te willen afmaken in Arnhem, keert tegen PSV waarschijnlijk weer terug naar het vertrouwde 4-3-3 systeem. 'We hebben deze week met 5-3-2 getraind, maar ook in 4-3-3. Ik zeg er nu nog niets over', hield Fraser zich op de vlakte.

Bruns terug

Duidelijk is dat Tim Matavz de aanvalsleider zal zijn in Eindhoven. Matavz begon vorige week tegen FC Twente nog op de bank toen Luc Castaignos de voorkeur kreeg. Vitesse speelde in Enschede in een teleurstellend duel met 1-1 gelijk. Thomas Bruns keert terug van een schorsing en krijgt waarschijnlijk op het middenveld de voorkeur boven Thulani Serero. Als Fraser kiest voor vier verdedigers speelt Dabo rechtsback en zit Lelieveld op de bank.

Slechte reeks

Vitesse zit in een moeilijke periode en morst de laatste tijd opvallend veel punten. Van de laatste zeven eredivisiewedstrijden werd slechts één keer gewonnen. Dat was thuis tegen ADO Den Haag (2-0). De Arnhemse club staat op dit moment zevende en heeft bijvoorbeeld 9 punten minder dan de nummer vier PEC Zwolle. PSV is lijstaanvoerder en heeft al 19 punten punten meer dan Vitesse.

Frisheid en energie

'Als we een resultaat halen zaterdag, zal dat een enorme boost zijn', weet Fraser. 'Maar tegelijkertijd de andere kant op zal het misschien ook extra doorwerken. De frisheid en energie zijn er al een tijdje niet. We hebben zeker zes punten te weinig behaald. Daarom is het een belangrijke wedstrijd. Het is wel zo dat de vonk er ook weer zo kan zijn. Als je voor een wedstrijd tegen PSV niet optimaal gemotiveerd bent, weet ik het ook niet. Maar het zal ook duidelijk zijn dat ik niet kan zeggen dat we tegen PSV wel even 100 procent zeker gaan winnen.'

Heart of Midlothian

Na het duel met PSV heeft de selectie vakantie tot begin januari. Van 6 tot en met 13 januari verblijft de ploeg van trainer Henk Fraser in Spanje. Op de laatste (werk)dag zal ook een oefenduel worden gespeeld in Oliva. Tegenstander is Heart of Midlothian uit het Schotse Edinburgh. Die wedstrijd op vrijdag 12 januari begint om 15.00 uur en wordt gespeeld op het trainingscomplex naast het hotel.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Mount, Foor; Rashica, Matavz, Linssen