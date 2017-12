Deel dit artikel:











Werkstraffen voor rellende Vitessefans Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zeven Vitessefans zijn vrijdag veroordeeld tot werkstraffen van 30 tot 80 uur voor hun aandeel in supportersrellen in augustus 2015 in Arnhem.

Vitesse speelde toen in de Europa League tegen het Engelse Southampton. Voor de wedstrijd ontstond op de Korenmarkt een massale vechtpartij tussen beide supportersgroepen. Er werd over en weer geslagen, geschopt, met bier en terrasmeubilair gegooid. De politie en Mobiele Eenheid wisten de supportersgroepen te scheiden en verrichtten meer dan 70 aanhoudingen. De zeven mannen zijn de laatsten die vervolgd worden, vele anderen waren al veroordeeld. Zie ook: Werkstraffen geëist tegen rellende Vitesse supporters Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl