Man uit Kerkdriel gaat vrijuit voor houden growshop en witwassen

ARNHEM - Een inwoner van Kerkdriel (54) hoeft niet de cel in voor het houden van een growshop en witwassen. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald.

Hij is wel veroordeeld voor het bezitten van een grote hoeveelheid hennep, een wapen en munitie. Daarvoor kreeg hij een geldboete van 15.000 euro opgelegd en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden.

De man werd verdacht van het verkopen van voorwerpen en stoffen voor beroepsmatige of bedrijfsmatige hennepteelt. Dat achtte de rechtbank niet bewezen. Ook kon die niet vaststellen dat de verdachte wist of kon vermoeden dat de stoffen of voorwerpen bedoeld waren voor een professionele hennepkwekerij.

Veel geld gevonden in de woning

In zijn woning in Kerkdriel stuitte de politie op een groot bedrag aan contant geld. Het Openbaar Ministerie verdacht hem daarom van witwassen, maar de rechtbank kon niet uitsluiten dat de man dit geld legaal verdiende uit eigen onderneming.

Bij doorzoeking van de loods en de woning van de man stuitte de politie ook op een grote hoeveelheid hennep, een alarmpistool en munitie. Daarvoor kreeg hij een fikse boete.

Met de voorwaardelijke celstraf wil de rechtbank voorkomen dat de man opnieuw in de fout gaat. Aan de voorwaardelijke celstraf hangt een proeftijd van 2 jaar.