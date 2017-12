Kassamedewerkster veroordeeld voor verduistering

STEENDEREN - Een 56-jarige kassamedewerkster is vrijdag veroordeeld voor verduistering tijdens het werk. Ze kreeg zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 140 uur.

De vrouw sloot tussen 1 januari en 31 mei 2015 onder werktijden vele Lotto/Toto-weddenschappen af zonder te betalen. Per weddenschap was haar inzet tussen de 25 en 200 euro. Als de weddenschap in de prijzen viel, incasseerde ze het prijzengeld.

De kosten van de door de vrouw afgesloten weddenschappen werden door Lotto/Toto in rekening gebracht bij haar werkgever. Dit liep in de tienduizenden euro's.

De vrouw moet een schadevergoeding van 50.000 euro betalen aan haar voormalige werkgever. Bovendien moet ze ruim 37.000 euro aan de Staat betalen, omdat ze dat overgehouden zou hebben aan haar activiteiten.