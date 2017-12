Man aangehouden voor zware mishandeling dominee Rhenoy

RHENOY - De politie heeft een 50-jarige man uit Tricht aangehouden voor de zware mishandeling van dominee Ebi Wassenaar in Rhenoy. Hij wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

De politie had de man al op het oog als verdachte, maar omdat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis lag kon hij niet worden aangehouden.

De 64-jarige dominee werd vorige maand ernstig mishandeld in de kerk aan de Dorpsstraat in Rhenoy. Ze werd met een zwaar voorwerp op haar hoofd geslagen en raakte halfzijdig verlamd.

Gevangenisziekenhuis

De man werd op de dag van de mishandeling gevonden aan de Bommelweg in Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Hij was er slecht aan toe en had dringend medische hulp nodig.

De verdachte ligt inmiddels in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Daar zal hij worden verhoord. Op 28 december beslist de rechtbank of hij langer vast blijft zitten.

Pianostemmer

Eerder werd gemeld dat de verdachte de pianostemmer is, met wie de dominee op 21 november een afspraak zou hebben gehad. Toen het lang duurde voordat ze terugkwam, ging de huisgenote van de dominee kijken. Zij vond de 64-jarige vrouw bloedend op de grond.

Zie ook: