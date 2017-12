Negen jaar cel voor doodslag Wageningen

WAGENINGEN - Een 42-jarige Wageninger is vrijdag veroordeeld tot negen jaar cel voor doodslag. Op 20 april verwondde hij een 38-jarige plaatsgenoot dodelijk met een mes.

Dat gebeurde in de Narcissenstraat in Wageningen. De aanleiding voor de steekpartij lag in de relationele sfeer, zeiden buurtbewoners destijds.

Deskundigen concludeerden dat de man volledig toerekeningsvatbaar was. De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Zie ook: