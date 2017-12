School neemt leerlingen in het ootje

ARNHEM - De laatste schooldag voor de kerstvakantie. Voor sommige scholen het moment om flink uit te pakken met een ludieke actie voor de leerlingen. Zoals op de middelbare school GSG Guido in Arnhem.

Daar treffen leerlingen een afgezette school aan. De chaos is compleet bij de school. Vlammenwerpers, rook, mannen in witte jassen, rode linten. En borden bij het schoolhek vermelden dat er opgelet moet vanwege een bodemonderzoek. Allemaal niet echt natuurlijk en dat hebben de leerlingen al snel door. 'Er wordt een grondonderzoek gedaan blijkbaar, maar of het nou echt of nep is...', lacht een leerling.

De school heeft de hele actie compleet met acteurs in scène gezet vanwege de laatste schooldag voor de kerstvakantie. En om ze iets mee te geven, iets educatiefs. Om te leren hoe je de boel belazert? 'Nee zeker niet', zegt docent Gerralt Landman. 'We leren ze creativiteit en we willen de leerlingen ook wat leuks geven en ze vinden het allemaal prachtig.'