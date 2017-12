Raadslid Winterswijk wil aanpak rookoverlast

ULFT - PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld uit Winterswijk gaat de strijd aan met de overlast van houtrook. Volgens hem is het probleem door houtkachels en open haarden veel groter dan men denkt.

'Het is een directe bedreiging voor de volksgezondheid', aldus Zuiderveld. 'Er zijn tientallen mensen die in hun eigen huis nauwelijks vrij kunnen ademen.' Volgens het PvdA-raadslid gaat het in sommige gevallen zelfs nog een stapje verder.

'Ik ken er een aantal die om die reden willen verhuizen.' Onlangs deed de GGD een onderzoek naar een gezonde leefomgeving onder 4600 mensen uit Noord- en Oost-Gelderland. Daaruit blijkt dat 1 op de 5 mensen last heeft van de geur die ontstaat door houtrook.

Niet overdrijven

In de gemeente Winterswijk kwamen er in de afgelopen twee jaar vijf klachten binnen over overlast door houtrook. 'Nu moeten we ook niet gaan overdrijven', vertelt stoker Kevin ten Dolle, die eveneens woonachtig is in Winterswijk. 'Het zijn inderdaad vijf mensen die er last van hebben gehad, maar wat is precies overlast? Dat is allemaal onbekend.'

Algeheel stookverbod?

Zuiderveld vindt dat de lokale overheid alle klachten serieus moet nemen. 'Ik denk dat ieder mens er één te veel is.' Hij pleit daarom ook voor een algeheel stookverbod in Winterswijk, maar daar is Ten Dolle het niet mee eens. 'Ik vind dat op dit moment nog te vroeg, maar mocht nou blijken dat er mensen last van hebben dan is dat misschien één van de mogelijkheden', aldus Ten Dolle.