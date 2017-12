Politie pakt vuurwerkhandel via websites aan

ZEVENAAR - De politie Oost-Nederland heeft de strijd tegen de handel in illegaal vuurwerk flink opgevoerd. Zo kwam de politie donderdag op 14 plaatsen aan de deur bij afnemers van illegaal vuurwerk.

In het kader van het project Oorworm speurt een landelijk opererend politieteam op internet naar mensen die op zoek zijn naar illegaal vuurwerk of het te koop aanbieden. Zo zijn honderden mensen in beeld gekomen.

Donderdag was dat onder anderen bij een 22-jarige Nijmegenaar, een 21-jarige man en een 14-jarige jongen uit Scherpenzeel, een 16-jarige jongen uit Culemborg, jongens van 14 en 16 uit Zevenaar, een 12-jarige jongen uit Duiven, een 17-jarige jongen uit Randwijk en een 20-jarige man uit Dodewaard.

In alle gevallen werd het vuurwerk in beslag genomen. In totaal ging het om honderden stuks vuurwerk, variërend van een paar stukken tot grotere partijen per adres. Meestal was het vuurwerk besteld via een Poolse website.