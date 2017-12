Deel dit artikel:











Vermiste man van 91 is terecht Foto: ANP

HET HARDE - De vermiste man van 91 jaar in 't Harde is terecht. De hoogbejaarde die sinds vrijdagmorgen vermist was, verkeert volgens de politie in goede gezondheid.

Een Burgernetmelding riep mensen in 't Harde op naar de man te zoeken.