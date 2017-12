Robert Gesink gaat Giro én Tour rijden

VARSSEVELD - Wielrenner Robert Gesink uit Varsseveld gaat volgend jaar zowel de Giro d'Italia als de Tour de France rijden. Dat maakte de 31-jarige Achterhoeker vrijdag bekend tijdens de teampresentatie van wielerploeg LottoNL-Jumbo.

Gesink zei in beide grote rondes te mikken op ritzeges. Vorig jaar won hij een etappe in de Vuelta. Hij is hersteld van een breuk in de ruggenwervel, opgelopen tijdens de Tour van dit jaar.

Koen Bouwman uit Ulft gaat voor het eerst de Giro rijden. Eerder reed hij twee keer de Vuelta.