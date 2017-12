Duits bedrijf neemt windmolenproducent Lagerwey over

BARNEVELD - Het Duitse windmolenconcern Enercon heeft concurrent Lagerwey uit Barneveld overgenomen. Het bedrijf dat in 1979 door Henk Lagerwey werd opgericht blijft volgens een woordvoerster zelfstandig opereren. Bij Lagerwey werken 120 mensen. Vooralsnog blijft iedereen in dienst.

'We denken van elkaar te kunnen profiteren', legt Melanie Poort van het Barneveldse bedrijf uit. 'De prijzen van windturbines staan onder druk en we hebben een grote 'moeder' nodig. Enercon is een groot concern dat gebaat is bij onze techniek. Want onze windmolens zijn gewoon heel goed.'

Enercon is gevestigd in Aurich, Noord-Duitsland. Het bedrijf werd in 1984 opgericht en is actief in meer dan 30 landen. Het concern heeft tot op heden meer dan 28.000 windturbines geïnstalleerd, met een totale stroomopwekkingscapaciteit van meer dan 47 gigawatt.

