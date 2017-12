Gelderlanders laten hun hart spreken; ruim 4000 kerstkaarten

De redactie van Gelderland Helpt die deze actie coördineerde kreeg hartverwarmende reacties. 'We hebben veel zelfgemaakte kaarten gekregen en kaarten met daarop hele lieve en soms ontroerende teksten. Sommige mensen lieten weten zelf ook eenzaam te zijn en spraken uit eigen ervaring', zegt Renate van Gelderland Helpt.

Zoals deze mevrouw uit Groesbeek:

'Wat een fijne actie, heel erg leuk. Dit is mijn tweede pakketje dat ik stuur. Ik ben zelf ook alleen, dus daarom weet ik wat het is. Ik begrijp het heel goed. Volgend jaar hoop ik, ik ben al 89, weer mee te kunnen doen.'

Ik ben zelf ook alleen, dus daarom weet ik wat het is. mevrouw uit Groesbeek

Of de 42-jarige Veronie:

'Ik lig al 33 jaar op bed door een spierziekte . Ik kan al vier jaar mijn huis niet meer uit door de pijn. Ik heb veel vrienden en familie verloren door mijn ziekte. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk post is. Ik herken ook eenzaamheid en dat is niet gebonden aan leeftijd.'

Zij schreef ons het volgende gedicht:

Eenzaamheid

Kent geen leeftijd

Hopelijk geeft deze kaart u licht



Op uw verouderd gezicht

wetende dat er iemand is die om u geeft

en daar een kaartje voor over heeft

Ondanks de eenzame tijden



Hoop ik dat 2018 u toch kan verblijden

Scholen in actie

Ook verschillende scholen uit Gelderland omarmden de actie en deden mee. Kinderen maakten de mooiste tekening en kerstkaarten.

In het bos

Boswachter Thijmen was onderweg en hoorde op de radio de actie voorbijkomen en dat zette hem aan het denken: 'In de bossen lopen ontzettend veel mensen die ook eenzaam zijn. Dus dacht ik: hoe mooi zou het zijn om namens de boswachters deze mensen ook een warm kerst- en nieuwjaarsgroet te brengen. We hebben met een aantal collega’s kaarten geschreven met daarop de tekst: Vanuit de Gelderse Poort wens ik u fijne feestdagen en een groen nieuwjaar toe.'

De kaarten zijn de afgelopen twee weken bij verschillende zorginstellingen bezorgd. Met het TV programma Gelderland Helpt gingen we op bezoek bij de bewoners Den Ooijman en Kalorama. Daar waren de mensen zichtbaar onder de indruk.

Dankbaar

Omroep Gelderland wil iedereen bedanken die haar of zijn steentje heeft bijdrage aan de kerstkaartenactie: 'Het was voor ons de eerste keer, maar kijken terug op een paar hele mooie weken, waarin heel veel mensen (jong en oud) iets hebben kunnen betekenen voor anderen. Eenzaamheid blijft lastig te bestrijden maar hopelijk hebben wij duidelijk kunnen maken dat niemand vergeten mag worden.'

Fijne feestdagen en een mooi liefdevol 2018 toegewenst!