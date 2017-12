Pas op: de inbraakweek komt er weer aan

ARNHEM - Het aantal inbraken in de provincie Gelderland is het afgelopen jaar met 15 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars die vandaag bekend zijn gemaakt.

Per duizend huishoudens is er ongeveer 8,5 keer ingebroken. Maar landelijk gezien komt Gelderland er nog aardig goed mee weg. 'In Noord-Brabant en Limburg ligt het aantal nog veel hoger', zei Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars vanochtend op Radio Gelderland.

Als we kijken naar de steden in de provincie komen Ede en Arnhem er het slechtst vanaf. Daar is het aantal inbraken met 30 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. 'Apeldoorn staat er nog iets onder, een stijging van 5 procent en gemiddeld 8,3 inbraken per duizend huishoudens.'

Inbraken zullen toenemen

Het verbond heeft geen goed nieuws voor de toekomst. 'De economie trekt aan en inbreken wordt lucratiever dus zijn ze vaker op pad'.

Een ander fenomeen dat het verbond ziet is 'mobiel banditisme' oftewel rondrijdende bendes, vaak uit Oost-Europa die in korte tijd heel veel toeslaan. De bendes kunnen snel weer de grens oversteken en zijn dan alweer gevlogen.

Beluister hier het gesprek op Radio Gelderland:

Verder vraagt het verbond extra aandacht voor aankomende week. Buis: 'Dit is dé inbraakweek, want als we kijken naar het aantal inbraakclaims zien we een grote stijging.'

Worden er gemiddeld per dag 175 inbraakclaims gemeld, in de week tussen kerst en oud en nieuw ligt dit tussen de 350 en 400 claims.

Maatregelen nemen

Volgens de politie heeft een inbreker 30 seconden nodig om een woning binnen te komen. Binnen een paar minuten kan dan al voor duizenden euro's aan spullen worden buitgemaakt. Hoe moeilijker een inbreker kan binnenkomen, hoe groter de kans dat hij zijn inbraakpoging stopt.

Met deze tips houdt u inbrekers buiten:

Plaats inbraakwerend sloten, scharnieren, deurgrendels en raam- en deurkrukken. Het liefst voorzien van het SKG-keurmerk.

Maak gebruik van tijdschakelaars en installeer buitenverlichting met schemerschakeling.

Zorg dat er geen ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning staan.

Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in een bloempot.

Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.

Start een WhatsApp-groep met de buren.

Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning verlaat.

