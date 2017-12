Deel dit artikel:











D66: meedoen PVV in Arnhem 'slecht nieuws voor de stad' Foto: ANP

ARNHEM - De Partij voor de Vrijheid (PVV) doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart in Gelderland alleen mee in Arnhem. Dat is vrijdagmorgen bekendgemaakt. Wie de PVV-lijsttrekker wordt in Arnhem, is nog niet bekend. Niet iedereen in de lokale politiek is blij met het meedoen van de PVV.

'Wie onze lijsttrekker wordt, daar komen we te zijner tijd mee naar buiten', zegt Marjolein Faber, fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten. De PVV had eerder dit jaar de ambitie om in zes Gelderse gemeenten mee te doen. Behalve Arnhem waren dat Tiel, Buren, Geldermalsen, Neerijnen en Maasdriel. Geldermalsen en Neerijnen worden overigens een gemeente. 'We vinden het geweldig om mee te doen' 'Wij vinden het geweldig om in de hoofdstad van Gelderland mee te doen', stelt Faber. Dat haar partij in de andere gemeenten niet meedoet, heeft volgens haar een duidelijke reden: 'We hebben niet voldoende geschikte kandidaten. Wel een paar toppers, maar die zaten verspreid.' D66 is niet blij. 'Dat is slecht nieuws voor de stad, het gedachtegoed van Geert Wilders druist in tegen alles waar D66 voor staat', reageert fractievoorzitter Sabine Andeweg. 'De politiek van de PVV is vijandig tegenover een groot deel van de Arnhemmers. Arnhem is een stad van en voor alle Arnhemmers.' 'Iedereen zou zich een keer verkiesbaar moeten stellen in ons land, zodat je een steentje bijdraagt', reageert wethouder in Arnhem en plaatselijk leider van de SP Gerrie Elfrink. 'Dat ik het niet eens ben met het verhaal van de partij van Wilders is een tweede.' Vertrouwen bij PvdA Elfrink zegt de deelname van de PVV niet te vrezen. 'We hebben in Arnhem al veel bereikt, maar er is nog veel te doen.' De PvdA in Arnhem ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet, laat fractieleider Martien Louwers weten. 'Dat de PVV zou meedoen, was eigenlijk geen verrassing. De PvdA en de PVV verschillen op veel onderwerpen van elkaar. Het wordt een mooie verkiezingsstrijd.' Bij de laatste Kamerverkiezingen kreeg de PVV in Arnhem 12 procent van de stemmen en werd daarmee de vierde partij. Zie ook: PVV wil in zes Gelderse gemeenten meedoen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl