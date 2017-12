Deel dit artikel:











Politie plukt inbrekers van de weg Archieffoto: politie

APELDOORN - Amper een kwartier na een melding van een woninginbraak in Diepenveen heeft de politie donderdagavond drie verdachten weten in te rekenen. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en werden in Apeldoorn door agenten onderschept.

Getuigen hoorden rond 20.40 uur glasgerinkel bij een huis aan de Dorpsstraat in Diepenveen. Kort daarna zagen ze drie mannen uit het huis komen, in een auto stappen en wegrijden. Het kenteken gaven ze door aan de politie. Agenten zagen de auto op de A1 bij Apeldoorn rijden. Op de Europaweg werd de auto stilgezet en de inzittenden aangehouden. Het ging om drie Utrechters, twee van 18 en een van 20 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast. Veel inbraken in herfst en winter Volgens de politie Oost-Nederland is er in de herfst en winter vaak een toename in het aantal woninginbraken. Alleen al in de afgelopen 24 uur waren dat er 14 in de provincies Gelderland en Overijssel samen. In de maanden november tot op heden waren dat er ruim 900. Daarom surveilleert de politie extra, houdt (preventie)acties om inbraken te voorkomen en houdt intensief contact met geregistreerde veelplegers. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl