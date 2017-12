Deel dit artikel:











Auto botst op vrachtwagen in Kootwijkerbroek Foto: Omroep Gelderland

KOOTWIJKERBROEK - Een personenauto is vrijdagmorgen op de kruising Ravenweg met de Wolweg (N800) in Kootwijkerbroek in botsing gekomen met een vrachtwagen.

De vrachtwagen kwam rond 5.50 uur vanaf de Ravenweg en stak de weg recht over, de personenauto kwam vanuit de richting van Stroe over de Wolweg. De personenauto botste tegen de zijkant van de vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De beschadigde auto moest afgesleept worden, de vrachtwagen kon verder rijden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl