Deel dit artikel:











Witte kerst? Vergeet het maar Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Veel mensen hopen op een witte kerst. Maar ook dit keer zal het er niet van komen. Niet zo gek, want volgens weerinstituut MeteoGroup in Wageningen is de kans op een kerstdepressie veel groter dan een sneeuwdek op beide kerstdagen.

Sinds 1901 is het volgens de (wel vrij strenge) regels van het KNMI maar acht keer echt wit geweest tijdens de kerstdagen. De andere (met dit jaar erbij 110) waren groen of slechts gedeeltelijk wit (deel van het land, of op maar een van de kerstdagen). De meeste kerstdagen waren zacht, regenachtig, winderig en wat de bewolking betreft vooral grijs. Eerste kerstdag vaak relatief zacht Zeker op eerste kerstdag is te zien dat het weer zachter is. Staat het gemiddelde op 21 december nog op 3 graden, de dagen erna gaat het omhoog tot 4,2 graden op 25 december. Daarna daalt het weer tot een gemiddelde van 2,7 graden op oudjaarsdag. Dit jaar is de verwachting zelfs 9 graden op eerste en 8 graden op tweede kerstdag. En dat bij nachttemperaturen van 7 en 5 graden. Het goede nieuws: veel neerslag zal er niet vallen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl