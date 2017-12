Codeweer is weerwoord van het jaar

En die jury werd gevormd door oud-presentator van Radio Gelderland (én bedenker van het weerwoord) Corine van Dijk en weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Voorheen liet Corine haar luisteraars het weerwoord van het jaar kiezen. Dit jaar, als oud-presentator van Goedemorgen Gelderland, was ze zelf de jury, samen met weerman Bloem.

Winnende inzending komt uit Brummen

De inzender van het woord was Brummenaar Mathijs Kolenberg. 'Ik vind dat dit jaar wel erg veel code geel en code oranje is afgekondigd', aldus de winnaar. 'Waarom niet gewoon zeggen dat het heel winderig of nat in het verkeer is?'

'Het zijn misschien wel honderden inzendingen', verzuchtte Corine vrijdagmorgen tijdens het juryberaad. Het belangrijkste criterium volgens haar: 'Je moet volgend jaar nog weten wat het woord betekent.' Uiteindelijk werd 'codeweer' gekozen uit een shortlist van tien inzendingen.

In 2012 organiseerde Corine van Dijk de 'competitie' voor het eerst. Toen werd het woord 'plaknacht' gekozen.

