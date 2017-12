Deel dit artikel:











Dronken Engelsman slaapt nachtje in politiehotel Foto: politie

WINTERSWIJK - Een Engelsman heeft donderdagavond de boel op stelten gezet in een hotel in Winterswijk. Hij was flink in de olie en vernielde meerdere spullen, meldt de politie.

Bovendien wilde hij zijn portemonnee niet trekken om de rekening te voldoen. De politie heeft de 51-jarige man overgebracht naar een ander hotel: de cel in Doetinchem. Daar heeft hij wel wat minder luxe, weten de agenten. 'We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat het ontbijtbuffet in Doetinchem niet zo uitgebreid is', schrijft de politie Winterswijk op Facebook. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl