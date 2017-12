Deel dit artikel:











Wandelen en hardlopen tegen klompvoetjes in Afrika Foto: Wikimedia Commons

DOETINCHEM - Leerlingen van het Graafschap College in Doetinchem wandelen en rennen deze vrijdag voor kerst van Doetinchem naar Groenlo. Ze zamelen op die manier geld in voor Stichting Simba, een organisatie die twee keer per jaar naar Tanzania reist om daar kinderen te opereren aan klompvoetjes.

Sommige kinderen in dat land moeten twee dagen lopen om bij een arts te komen. De stichting is een initiatief van traumachirurg Erik Staal van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De school hoopt 7.500 tot 9.000 euro in te zamelen en dat geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een verdovingsapparaat. Een groep van zo'n dertig wandelaars vertrok vrijdagmorgen rond 5.00 uur, zei docent Piet Kraaijeveld op Radio Gelderland. Later vanmorgen volgen zes hardlopers. De afstand voor de deelnemers bedraagt meer dan 30 kilometer. Rond 11.00 - 11.30 uur wordt de groep in Groenlo verwacht.

