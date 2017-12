Strengere regels voor winterbanden in Duitsland

ARNHEM - Wie binnenkort met de auto de grens met Duitsland overgaat, moet er rekening mee houden dat per 1 januari strengere veiligheidsregels gelden voor winterbanden.

In Duitsland is het verplicht om banden met winterse eigenschappen te gebruiken bij winterse omstandigheden. Vanaf 1 januari moeten de banden niet alleen maar het keurmerk M+S hebben, maar ook een alpine-symbool in de vorm van een sneeuwvlok.

Alpine-symbool

Om niet direct iedereen op te zadelen met hoge kosten voor nieuwe winterbanden, geldt er een overgangsperiode tot september 2024, meldt de NOS. Voorwaarde is wel dat de banden moeten zijn geproduceerd voor 1 januari 2018. Winterbanden die gekocht worden na die datum, moeten dus voorzien zijn van een alpine-symbool.

'Ga je op wintersport komend seizoen, let daar dus goed op bij de aanschaf van nieuwe winterbanden', zegt een woordvoerder van de Bovag. Uit onderzoek van die branchevereniging van garages blijkt dat 86 procent van de mensen die naar de sneeuw gaat, niet op de hoogte is van die nieuwe regels.

'En dat kan je in Duitsland een boete opleveren van 60 tot 80 euro. Dat is misschien te overzien, maar raak je betrokken bij een ongeluk, dan kom je bij een officier van justitie toch in problemen.'

