Actiegroep protesteert tegen Erik van Muiswinkel na Baudet-tweet

De demonstranten, zeven in totaal, hingen een groot spandoek op en verspreidden flyers aan voorbijgangers en bezoekers van het theater. Op het spandoek stond de tekst: Erik, komt de kogel straks weer van links?

De demonstranten schrijven in een bericht op Facebook Nijmegen Rechtsaf dat Van Muiswinkel probeert 'zijn (dramatische) kaartverkoop op te krikken door provocerende uitspraken te doen'. Volgens hen komt daar de aanval op de woning van Thierry Baudet en de moordaanslag op Pim Fortuyn uit voort.

Erik van Muiswinkel laat weten dat de show in Wijchen stijf uitverkocht was.

'Stevige grappen'

In het bericht op Facebook halen de actievoerders een bericht op Twitter van de cabaretier aan.

De bewuste tweet, tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Nijmegen Rechtsaf

Van Muiswinkel stond met zijn show De oplossing in het theater in Wijchen. Het theater spreekt van een show met 'stevige grappen, rake typeringen, relativeringen en mopperige terzijdes waarbij enig welgemeend moralisme heel goed past.' Verder is het theater erg trots van Van Muiswinkel naar Wijchen is gekomen.

Huis beklad

In september werd het huis van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in Amsterdam beklad. Op de voordeur was met roze verf een anarchistisch teken en het vrouwensymbool aangebracht door een actiegroep die zichzelf Radicaal Anarchistisch Feministisch Front noemt.