Corsokater met lampjes om ouderen een beter leven te geven

De Zoelense kater is het symbool van de lampjesactie van dit jaar van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Tot en met 31 maart probeert de stichting, nu voor het zevende jaar, zoveel mogelijk geld op te halen om het verblijf van patiënten in het ziekenhuis aangenamer te maken. Voor iedere gift die wordt gedaan, wordt een lampje op de corsowagen ontstoken.

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Zo werden vorig jaar elektrische fietsen aangeschaft die patiënten kunnen lenen om zo het bewegen te stimuleren. Op de afdeling oncologie kwamen extra comfortabele stoelen voor mensen die een chemokuur moeten ondergaan.

Bedfietsen

Dit jaar heeft de stichting als doel het leven van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te verlichten. Omdat het belangrijk is om ook in het ziekenhuis in beweging te blijven, willen de vrienden van Ziekenhuis Rivierenland ouderen virtueel laten fietsen. De patiënten kunnen vanaf een hometrainer of zelfs vanuit bed met een speciale bedfiets genieten van het Betuwse landschap dat op een videoscherm te zien is.

Smaak eten

Een ander plan is een revalidatieroute. Door op verschillende plaatsen in het ziekenhuis figuren op de wanden aan te brengen, worden patiënten gemotiveerd om bepaalde bewegingen uit te voeren, zoals het optillen van de armen of het strekken van een been.

Ook speciale kookworkshops voor oncologiepatiënten en hun mantelzorgers staan op de wensenlijst. Daardoor moet de smaak van het eten voor de patiënten beter worden.

De stichting hoopt dit jaar, net als voorgaande jaren, tussen de 20.000 en 40.000 euro in te zamelen.