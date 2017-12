Raad Neerijnen stemt definitief tegen plan nevengeul

HEESSELT - De gemeenteraad van Neerijnen heeft zich donderdagavond definitief uitgesproken tegen een mogelijke toekomstige nevengeul langs de Waal bij Varik en Heesselt. Een motie hierover werd door de hele raad ondersteund.

Er wordt al jaren gesproken over hoogwatermaatregelen ter hoogte van de bocht in de Waal bij Heesselt. Daar zijn verschillende ideeën over, maar het idee om een nevengeul aan te leggen is daarbij een belangrijke. De inwoners van Varik en Heesselt zouden tijdens hoogwater dan op een soort eiland komen te liggen. Hier bestaat veel ongerustheid over bij bewoners. Bij een dijkdoorbraak zou het gebied snel vollopen.

De raad wil met deze uitspraak een duidelijk signaal afgeven aan de andere betrokken instanties. Eind januari wordt de kwestie besproken met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de provincie. Die hopen dan met een advies richting de minister te komen voor een oplossing bij Varik.

Neerijnen gaat voor de variant dijkverhoging en buitendijkse aanpassingen aan de waterloop. Uiteindelijk neemt de minister in overleg met de Kamer een besluit.