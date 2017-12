Uitbreiding containeroverslag Haaften grote stap dichterbij

HAAFTEN - Tot grote teleurstelling van omwonenden en de leden van het actiecomité ContaineroverslagNEE nam de gemeenteraad van Neerijnen donderdagavond het bestemmingsplan Kerkewaard aan.

Hierdoor wordt het mogelijk dat de bestaande containeroverslag van Van Uden in Haaften in de toekomst kan gaan uitbreiden. De omwonenden hebben een jarenlange strijd gevoerd tegen deze uitbreiding.

Omwonenden vrezen voor meer geluidsoverlast door het hijsen en stapelen van containers. Ook vinden ze de toename van het vrachtverkeer gevaarlijk, en de hogere kraan die gepland staat horizonvervuiling.

Enige aanpassing

De enige aanpassing die de raad aan het bestemmingsplan wilde doorvoeren, ging over de hoogte van de te gebruiken kraan. De maximale hoogte gaat in het plan terug van 45 meter naar 27 meter. Dat is precies genoeg voor het bedrijf om de plannen te kunnen uitvoeren.

Volgens wethouder Teus Kool kon de gemeente eigenlijk niet anders dan een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Er was volgens hem sprake van een aantal oude rechten waar de gemeente rekening mee moest houden.

'Logisch vervolg'

In de afgelopen jaren is er al een aantal besluiten door de raad genomen en is dit volgens de wethouder het logische gevolg. De wethouder zegt verder dat de gemeente zeker optreedt wanneer geluidsnormen worden overtreden.

De omwonenden kunnen nog naar de Raad van Staten, maar het is de vraag of dat gaat gebeuren want dat is een kostbaar juridisch traject.