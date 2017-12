VVD'er Remco Dijkstra is kampioen cadeautjes ontvangen

LIENDEN - Er is geen Kamerlid dat zoveel cadeautjes krijgt als VVD'er Remco Dijkstra uit Lienden.

Dat blijkt tenminste uit het Geschenkenregister (pdf), dat in 2004 op initiatief van PvdA-Kamerlid Staf Depla werd ingesteld. Kamerleden moeten de giften zelf melden. Dijkstra kreeg alleen al dit jaar 59 presentjes.

De VVD'er, die sinds 2012 in de Kamer zit, wordt vooral getrakteerd op wijn, boeken en etentjes. Maar er zitten ook wat opvallender presentjes bij. Zo kreeg hij van het Wereld Natuur Fonds een duurzame olifant-knuffel en van land- en tuinbouworganisatie LTO een emmer met zuivel-, vlees- en graanproducten (gehouden, staat erbij).

Appartement niet, kaarten wel

Het geschenkenregister kwam deze week in de schijnwerpers door D66-leider Alexander Pechtold uit Wageningen. Via GeenStijl kwam naar buiten dat hij van een Canadese oud-diplomaat een appartement in Scheveningen had gekregen. Pechtold meldde dat niet. Hij vindt het een privékwestie.

Wat Pechtold onder meer wel meldde: twee kaarten voor de Matthäus Passion (overigens gespeld als Mattheüs Passion) en drie kaarten voor Jochem Myer (gespeld als Meyer).

Nog meer etentjes en kaarten

En hoe zit het met de andere Gelderse Kamerleden?

VVD'er Albert van den Bosch uit Zaltbommel kreeg onder meer twee kaarten voor het duel FC Utrecht - Vitesse.

CDA'er Jaco Geurts uit Voorthuizen ontving onder meer een Delftsblauw tegeltje met de tekst 'In gezond boerenverstand zit veel wijsheid'.

D66'er Rob Jetten uit Nijmegen kreeg vier keer een diner en eenmaal een lunch aangeboden.

Lisa Westerveld (GroenLinks) uit Nijmegen meldt twee presentjes: kaartjes voor het Amsterdam Dance Event en een wedstrijd van het Nederlandse vrouwenvoetbalteam.

VVD'er Hayke Veldman uit Nijmegen, die eind oktober terugkeerde in de Kamer, ontving twee vrijkaartjes voor de finale van het ABN Amro-tennistoernooi.

Niets, helemaal niets

PVV'er Alexander Kops uit Nijmegen, D66'er Maarten Groothuizen uit Nijmegen en Farid Azarkan (DENK) uit Zaltbommel kregen volgens het register niets.

