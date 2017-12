Dit is 'm dan, de geruchtmakende videoclip met een overvalscène

APELDOORN - En ineens lag ie op de grond. Politieagenten met getrokken pistolen om hen heen en politiehonden erbij. De opnamen van een videoclip van de Apeldoornse rapper Erson verliepen vorige week wat anders dan verwacht.

Wat was het probleem? Voor de clip voor het nummer Waarom had Erson een overvalscène opgenomen in de kapperszaak van zijn ouders. Een acteur met een bivakmuts en een balletpistool overviel zogenaamd een medewerker. Een argeloze voorbijganger dacht dat het een echte overval was en belde de politie.

Die rukte met tien man uit. Erson werd opgepakt en verbleef zes uur in de cel. 'Ongelukkig en stom', zei de rapper vorige week in De Week van Gelderland.

De clip was toen nog niet klaar. Nu wel. De overvalscène is te zien na ruim 2 minuten.

Zie ook:

Politie ziet opname videoclip Apeldoornse rapper aan voor overval