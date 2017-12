Illegaal vuurwerk gevonden in diverse plaatsen

Een deel van het vuurwerk dat in Culemborg is gevonden. Foto: politie Culemborg

ARNHEM - In diverse plaatsen heeft de politie donderdag illegaal vuurwerk gevonden.

Het was onder meer raak in Westervoort, Duiven en Zevenaar, waar de politie zeven adressen bezocht. Er lagen diverse soorten illegaal vuurwerk. Het is in beslag genomen en wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf.

Op één adres trof de politie ook vals geld en een hoeveelheid gedroogde hennep aan.

In Culemborg stuitte de politie op een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk. 'Het heeft de kracht van een handgranaat', waarschuwt de politie.

Ook in Nijmegen is een aanzienlijke hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk in beslag genomen, meldt de politie. Dat gebeurde in de wijk De Voorstenkamp in het stadsdeel Lindenholt. De eigenaar is aangehouden.

