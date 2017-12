Oproep Aldenhof aan gemeenteraad: 'Kom op voor onze bus'

NIJMEGEN - Een groep bewoners uit de Dukenburgse wijk Aldenhof bracht woensdag een bezoek aan de Nijmeegse gemeenteraad. Ze riepen de raadsleden op om te pleiten voor de terugkeer van een rechtstreekse bus uit Aldenhof via Hatert naar het centrum.

Vijf buurtbewoners deden hun verhaal. De mensen uit Aldenhof deden een dringend beroep op de Nijmeegse politiek om zich in te zetten voor de belangen van de busreizigers. Nijmegen moet zich gaan in spannen bij vervoerder Breng en bij het provinciebestuur.

Pendelbusjes

Peter Beker deed ook zijn woordje; 'Sinds 10 december rijden er pendelbusjes naar Station Dukenburg en Lindenholt-Oost. Er kunnen maar acht mensen mee, en het is al vaak gebeurd dat mensen niet meer mee konden. De bus was vol en de chauffeur reed door.'

Wil Been gaat ook vaak met de bus; 'Eerst was ik met lijn 4 met 5 minuten bij de bushalte in Hatert, waar ik boodschappen doe en naar de fysiotherapie ga. Nu ben ik anderhalf uur aan het reizen, en moet ik twee keer overstappen. Laat Breng geen Bracht worden.'

Petitie 700 keer getekend

Al enkele weken voeren de bewoners samen met de SP actie voor het behoud van de bus. Inmiddels hebben al meer dan 700 mensen een petitie getekend voor een fatsoenlijke busdienst in de wijk.

Een eerste succes is geboekt; de pendelbus rijdt toch ook op zon- en feestdagen en ook in de avonden na 21.00 uur. Dat was bij de bekendmaking van de dienstregeling nog niet het geval.