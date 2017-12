Deel dit artikel:











Ruim 40 kilo illegaal vuurwerk gevonden op zolder Foto: Archief

DOETINCHEM - De politie heeft begin december in Doetinchem ruim 40 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een woning aan De Ketting, meldt wijkagent Frans Geerdink donderdag op Twitter.

Agenten waren getipt over het vuurwerk. In de woning troffen ze onder andere Cobra's, nitraten en mortier shells aan. Het vuurwerk lag op de zolder in dozen. Of iemand is aangehouden, is niet bekend. Zie ook: Geen gerichte controles naar Duits vuurwerk

